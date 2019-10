Papa Francesco: chiedere perdono per superare la crisi ecologica

Per superare l’attuale crisi ecologica, occorre imparare a chiedere e dare perdono, azioni possibili solo nello Spirito Santo. È quanto scrive il Papa, in un inedito contenuto nel volume “Nostra madre terra”, edito dalla Lev, che raccoglie i discorsi del Papa sulla cura del creato e uscirà il 24 ottobre in Italia e Francia con prefazione del Patriarca Bartolomeo. “Mentre prendiamo consapevolezza che stiamo mancando l’obiettivo, che stiamo dando priorità a ciò che non è essenziale o addirittura a ciò che non è buono e fa male, può nascere in noi il pentimento e la richiesta di perdono”, scrive Francesco nel testo, di cui oggi il Corriere della Sera pubblica un estratto: “Sogno sinceramente una crescita nella consapevolezza e un pentimento sincero da parte di noi tutti, uomini e donne del XXI secolo, credenti e non, da parte delle nostre società, per esserci lasciati prendere da logiche che dividono, affamano, isolano e condannano. Sarebbe bello se diventassimo capaci di chiedere perdono ai poveri, agli esclusi; allora diventeremmo capaci di pentirci sinceramente anche del male fatto alla terra, al mare, all’aria, agli animali…”.