Ocean Viking: Taranto, in corso lo sbarco dei 176 migranti. “Gente stanca e provata”

Taranto ha dato il benvenuto ai migranti dell’Ocean Viking. Al porto mercantile sono in fase di completamento le operazioni di sbarco dei 176 migranti dell’Africa subsahariana, salvati in mare, in due distinte operazioni ad una quarantina di miglia dalla costa libica, dall’Ong Sos Mediterranée e da Medici senza frontiere. Fuori dal varco est del porto, ad attendere simbolicamente l’arrivo in Italia, circa 200 persone, raccolte nella sigla #ioaccolgo, che negli scorsi giorni si è costituita comitato provinciale. Una delegazione simbolica di cinque persone ha avuto la possibilità di entrare nello scalo e di incontrare i migranti per qualche istante. “Siamo contenti ed orgogliosi – dichiara all’uscita Eva Santoro, segretario Cgil Taranto con delega all’immigrazione – perché abbiamo organizzato tutto velocemente ieri pomeriggio e fino a notte, una volta saputo della notizia dell’arrivo di questi profughi nella nostra città. La partecipazione è stata tantissima qui fuori, nonostante si fosse in orario di lavoro. Sarebbero voluti entrare tutti però, giustamente, non era possibile. Abbiamo apprezzato che anche l’amministrazione comunale di Taranto abbia aderito al nostro appello. C’erano assessori e vicesindaco, tutti con la maglietta di #ioaccolgo. Abbiamo visto gente stanca e provata. Erano tutti scalzi. Sono scesi prima i bambini con le famiglie, le donne incinte, i minori non accompagnati. Poter augurare a queste persone una vita migliore, dire con la nostra testimonianza che c’è un’Italia migliore, che accoglie, che integra, che vuole continuare ad essere un punto di riferimento per queste anime coraggiose, ci ha emozionato”. Il Comune ha donato scarpe e zainetti con materiale scolastico ai bambini.