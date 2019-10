Ocean Viking: mons. Santoro (Taranto), “il dovere civico e morale dell’accoglienza spazzi via la tentazione della polemica pretestuosa”

“Auspico che il dovere civico e morale dell’accoglienza spazzi via la tentazione della polemica pretestuosa. Taranto ha già dato in passato prova della sua grande generosità, si renda ancora una volta disponibile a questa transitoria ospitalità”. Lo ha detto l’arcivescovo della diocesi ionica, mons. Filippo Santoro, commentando lo sbarco nel capoluogo pugliese, oggi, di 176 profughi, tra cui 12 donne, 4 incinte, e 33 minori, di cui 23 non accompagnati da adulti. “Mi raggiunge a Roma, dove sono per il Sinodo sull’Amazzonia – scrive mons. Santoro – la notizia dell’arrivo a Taranto della Ocean Viking, con il suo carico di umanità dolente. È vivo ancora il lutto per il recente naufragio che ha visto la stessa nave impegnata con la Marina Militare nella ricerca delle vittime. La gran parte non è stata restituita dal mare: oggi fortunatamente possiamo parlare di vita e non di morte. Durante questo Sinodo stiamo affrontando questioni di cui l’Amazzonia è il paradigma: senza un diverso approccio al Creato, all’economia, a quella ecologia integrale di cui ci ha parlato il Papa, saremo costretti ad assistere inermi ai rischi e al dolore che tutte le migrazioni portano con loro. Gli eventi bellici di questi giorni, quelli che da anni si trascinano, non fanno e faranno altro che aggravare la condizione di persone, uomini, donne, bambini, a cui dobbiamo guardare come ci ha insegnato il Vangelo; un altro modo non rispetta la dignità di ogni essere umano”. Intanto a Taranto, davanti all’ingresso del porto, si sono riuniti associazioni, movimenti, sindacati, promotori della campagna #ioaccolgo. Negli scorsi giorni, tutti insieme si sono costituiti Comitato provinciale. Presente ufficialmente anche una delegazione comunale, mentre rappresentanti locali della Lega hanno manifestato contro l’arrivo dei migranti nel porto tarantino.