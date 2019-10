Migranti: card. Czerny (Santa Sede), “ogni settimana c’è un naufragio, anche le nostre anime stanno annegando?”

“Ogni settimana c’è un naufragio – Italia, Messico, Italia – ma non notiamo che le nostre stesse anime si stanno distruggendo e annegando? Preghiamo, urgentemente, per loro e per noi”. È l’appello accorato del neo cardinale Michael Czerny, sottosegretario della Sezione Migranti & Rifugiati della Santa Sede, a proposito degli ultimi recenti naufragi, tra cui quello di Lampedusa la scorsa settimana. Oggi è stato ritrovato il corpo di una mamma ivoriana abbracciata al figlio di 8 mesi.

Ogni settimana c'è un naufragio – Italia, Messico, Italia – ma non notiamo che le nostre stesse anime si stanno distruggendo e annegando? Preghiamo, urgentemente, per loro e per noi. @M_RSezione #Lampedusa — M. Cardinal Czerny SJ (@jesuitczerny) October 16, 2019