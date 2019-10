Giovani e politica: “Toscana Oggi”, forum in redazione con tre “under 30”

Che cosa chiedono oggi i giovani alla politica e qual è oggi il contributo che le nuove generazioni possono dare alle nostre istituzioni? “Toscana Oggi” lo ha chiesto direttamente tre giovani – con esperienze e formazioni diverse – in un forum che è stato ospitato nella redazione del giornale. L’iniziativa nasce a seguito dell’intervista al card. Gualtiero Bassetti – realizzata sul n. 34 del 6 ottobre scorso – dove il presidente della Cei sottolineava che “i cristiani nella politica attuale, che sia di destra o di sinistra, ci stanno sempre stretti”. Per questo – dopo aver scartato l’idea di un nuovo “partito dei cattolici” – chiedeva però di stare “uniti sui principi” senza “ulteriori divisioni”. Protagonisti del forum sono stati Lorenzo Bernardini, Francesco Grazzini e Paolo Rametta. Bernardini è di Arezzo, ha 31 anni, è laureato in giurisprudenza ed è presidente del Centro sportivo italiano di Arezzo. Grazzini è di Firenze, ha 24 anni, è laureando in scienze politiche con una tesi sul diritto parlamentare, è membro di Cl ed è stato candidato alla lista civica “Avanti Firenze”, che sosteneva il sindaco Dario Nardella alle ultime elezioni amministrative. Rametta è di Pisa, ha 28 anni, è laureato in giurisprudenza, sta facendo un dottorato di diritto costituzionale alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, è membro di Azione cattolica. Il dialogo con i tre “under 30” lo si può leggere questa settimana nelle due pagine che “Toscana Oggi” ha dedicato all’incontro. Un confronto interessante, non scontato e soprattutto senza litigi come ci ha abituato la politica oggi. Su un eventuale nuovo partito politico dei cattolici la pensano più o meno allo stesso modo: l’ipotesi al momento non è praticabile. E su un punto tutti hanno concordato: è arrivata l’ora che la politica dia spazio ai giovani che sono pronti a prendersi le loro responsabilità per il governo del loro territorio, delle loro città, delle loro regioni e, perché no, dell’Italia.