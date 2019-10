Giornata dell’alimentazione: Mattarella, “eliminare dal mondo la piaga della fame è un traguardo ambizioso ma possibile”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Eliminare dal mondo la piaga della fame è un traguardo ambizioso ma possibile. Per raggiungerlo occorre rafforzare – anche con adeguati investimenti in ricerca e innovazione – le politiche di mantenimento e di uso sostenibile delle risorse naturali, combattere la desertificazione con iniziative coraggiose e innovative, preservare i sistemi alimentari che rispettano l’equilibrio degli ecosistemi, lottare senza esitazioni contro lo spreco alimentare”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione.

“Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile”, come indica l’obiettivo di sviluppo sostenibile numero 2 dell’agenda 2030, è – sottolinea il Capo dello Stato – “un impegno che abbiamo assunto al più alto livello internazionale, un imperativo di giustizia e di equità al quale non possiamo venir meno”. “Per molte persone, e in particolare per le fasce più deboli della popolazione, l’aumento dell’insicurezza alimentare – evidenzia Mattarella – è certamente una delle peggiori conseguenze dei cambiamenti climatici, che producono effetti devastanti in termini di carestie, crisi e conflitti, e sono responsabili del preoccupante stato in cui versa il nostro pianeta”.

“Il tema di questa Giornata ‘Le nostre azioni sono il nostro futuro. Un’alimentazione sana per un mondo a #famezero’ ricorda a ciascuno che le nostre scelte quotidiane – conclude il presidente – sono rilevanti al fine di garantire cibo per tutti e perseguire l’obiettivo di un mondo in cui tutti possano emanciparsi dalla fame e dall’indigenza”.