Ecuador: liberato dopo l’arresto Pablo del Hierro, presidente del centro pastorale e di formazione Leonidas Proaño

È tornato in libertà Pablo del Hierro, presidente del centro pastorale e di formazione Leonidas Proaño di Quito, in Ecuador. Per la sua liberazione si erano spese varie realtà ecclesiali e sociali. Intanto, è stato rinviato a oggi l’incontro del tavolo di dialogo, convocato dall’episcopato e dall’Onu, inizialmente previsto per ieri pomeriggio (ora locale). Rappresentanti del Governo e delle organizzazioni indigene – informano in una breve nota la Conferenza episcopale e l’Onu – discuteranno del nuovo decreto, che prenderà il posto di quello abrogato, l’883 che ha causato nel Paese sudamericano quasi due settimane di dure proteste e sanguinose repressioni. Ne è conseguenza, per esempio, il prezzo biglietto degli autobus a Quito, capitale dell’Ecuador, tornato al valore di prima: 25 centesimi.