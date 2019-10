Diocesi: Teramo-Atri, il card. Bagnasco inaugurerà il nuovo anno del corso base di teologia

Sarà inaugurato domani, giovedì 17 ottobre, alle ore 20.30, nel duomo di Teramo, il nuovo anno del “corso base di teologia”, organizzato dalla diocesi di Teramo-Atri nel Centro per la teologia San Paolo VI. Un percorso di studio che il vescovo di Teramo-Atri, mons. Lorenzo Leuzzi, ha voluto aperto a tutti e scollegato da ogni attività scolastica o accademica.

Alla cerimonia di inaugurazione ispirata al titolo “Protagonisti della storia”, proprio come la lettera pastorale recentemente consegnata dal vescovo Leuzzi alla comunità diocesana, prenderà parte con un intervento sulla materia in esame il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente del Ccee.

Nella circostanza, vista la concomitanza con il Mese missionario straordinario, sarà anche consegnato agli operatori pastorali della diocesi (catechisti, lettori, accoliti, coristi, ministri straordinari dell’Eucarestia) il mandato diocesano, cioè l’invio a svolgere il proprio servizio nelle parrocchie e in tutti i luoghi di evangelizzazione.