Deportazione ebrei Roma: Fico, “non abbassare mai la guardia, vigilare affinché non riaffiorino, in nuove forme, gli spettri di razzismo e antisemitismo”

“L’impegno di tutti resta, ancora oggi, quello di non abbassare mai la guardia; di vigilare affinché non riaffiorino, in nuove forme, gli spettri del razzismo e dell’antisemitismo; di non lasciare mai spazi ad un’ideologia che neghi i diritti dell’uomo; di coltivare, sempre, ovunque e ad ogni costo, le ragioni della solidarietà, della giustizia e della democrazia”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in occasione del 76° anniversario del rastrellamento dal ghetto di Roma.

“Alle 5.30 del mattino del 16 ottobre 1943, 300 soldati tedeschi, provvisti di elenchi con nomi e indirizzi, iniziarono una caccia violenta e spietata contro gli appartenenti alla comunità ebraica romana. Più di mille persone – ricorda la terza carica dello Stato – furono caricate a forza sui camion e destinati verso un futuro di sofferenza, umiliazioni, privazioni e morte. Dei soli 17 deportati che riuscirono a sopravvivere, c’era una sola donna e nessun bambino”.

“La deportazione degli ebrei dal ghetto di Roma – prosegue Fico – fu l’ennesimo ignobile atto concepito dalla spietata regia nazifascista. Segnò uno dei punti di non ritorno nella fase di vessazioni e persecuzioni degli ebrei italiani iniziata nel settembre del 1938 con la scellerata promulgazione delle leggi razziali”.

Per il presidente della Camera, “il ricordo di quanto accadde deve rafforzare in noi l’esigenza di ribadire tutte le colpevoli connivenze e di diffondere la verità storica contro le tentazioni negazioniste che pure, periodicamente, vorrebbero ritrattarla o anche solo ridimensionala”.