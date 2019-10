Venezuela: i vescovi si incontrano a Caracas per riflettere sulle sfide pastorali e sociali

I vescovi del Venezuela, riuniti nelle varie Commissioni episcopali, sono riuniti da oggi e fino al 17 ottobre a Caracas per riflettere sulle sfide in campo pastorale e sociale nel Paese. Nella sede della Conferenza episcopale venezuelana si parlerà della realtà socio-politica del Venezuela; del ruolo della Chiesa nella situazione attuale, per cercare di rispondere ai bisogni della popolazione; e degli orientamenti in vista della II Assemblea pastorale nazionale che si terrà nel 2020, insieme alla proposta di riforma del Segretariato permanente dell’episcopato venezuelano. A questo proposito, mons. José Trinidad Fernández, vescovo ausiliare di Caracas e segretario generale della Conferenza episcopale, ha sottolineato “l’importanza di riformare e rinnovare il lavoro del Segretariato secondo l’attuale realtà della sede ecclesiastica”. L’incontro delle Commissioni episcopali è uno spazio per riflettere sul lavoro e sulla risposta pastorale nelle varie diocesi nel Paese e un’opportunità per ribadire le linee guida per lavorare all’assemblea pastorale nazionale, che avrà come tema principale “La parrocchia come luogo di missione”. Mons. Fernández ha anche fatto riferimento alla XVI edizione del Premio giornalistico “Mons. Pellín”, che si terrà domani 16 ottobre.