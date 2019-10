Mpv: Lazio, morto il presidente Bennati. “Grazie Roberto per la tua testimonianza”. Vicinanza della diocesi di Viterbo

“La Federazione del Movimento per la vita del Lazio esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa del suo presidente Roberto Bennati, storico difensore della vita nascente e leader di migliaia di volontari sul territorio laziale”. Lo dichiarano in una nota Maria Luisa Di Ubaldo e Massimo Magliocchetti, vicepresidente vicaria e segretario regionale del Movimento per la vita (Mpv) del Lazio, assieme agli altri membri del direttivo e ai rappresentanti delle 38 associazioni locali laziali. “È un dolore immenso, nel quale è difficile trovare le parole giuste per rendere onore ad un uomo che ha speso tutta la sua vita con amore e instancabile dedizione per la causa del Movimento per la vita”. I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 16 ottobre, alle 15, nel santuario di Santa Maria della Quercia, a Viterbo. Vicepresidente del Mpv italiano e presidente di FederVita Lazio, Bennati viene ricordato come “molto di più che una colonna del nostro Movimento”. “Fondatore della Federazione del Lazio, è sempre stato generoso, disponibile, saggio, accogliente, attento a valorizzare i talenti delle nuove generazioni e capace di richiamare all’unità e dirigere il nostro movimento regionale nei momenti storici più delicati. Resteranno indelebili nei nostri cuori i suoi insegnamenti, la sua tenacia. Tutta la Federazione si stringe attorno alla moglie Maria e ai figli Chiara, Andrea, Francesca, Simone”. A esprimere vicinanza alla famiglia è anche la diocesi di Viterbo attraverso una nota a firma del vicario generale, don Luigi Fabbri. “La fede è stata il principio ispiratore del suo impegno nella Chiesa locale e nella vita pubblica e politica, con una attenzione particolare alla difesa e alla promozione della vita fin dal suo concepimento. Guidato dalla coscienza cristiana, nella diversità e complementarietà di compiti e responsabilità, ha dato il suo contributo alla promozione organica e istituzionale del bene comune”.