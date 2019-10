Giornata missionaria: Lecce, incontro con l’arcivescovo Seccia e con don Ruccia su “Una Chiesa con il cuore di Tonino Bello”

Un incontro missionario comunitario. Lo propone il Centro missionario diocesano di Lecce in collaborazione con la libreria Paoline della città in preparazione alla Giornata missionaria mondiale, mentre è in corso il Mese missionario straordinario che ha come tema “Battezzati e inviati, la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”. Stasera, alle 19.30, presso il centro “Le Sorgenti” si svolgerà un momento di preghiera e formazione missionaria rivolto ai sacerdoti, diaconi, consacrati, laici, formatori, educatori, catechisti, insegnanti di religione, giovani e operatori pastorali di ogni settore. L’arcivescovo Michele Seccia guiderà la preghiera, mentre invece don Antonio Ruccia, parroco della diocesi di Bari-Bitonto, terrà una relazione dal tema “Dalle dis-missioni alla missione. Una Chiesa con il cuore di Tonino Bello”, che è anche il titolo del suo ultimo lavoro editoriale. “Grazie al dono della profezia di don Tonino Bello, don Antonio sintetizza la dinamica pastorale da proporre, a cominciare dalle parrocchie, partendo dai dinamismi evangelici e dal magistero missionario di Papa Francesco”, si legge in una nota della diocesi.