Famiglia: Forum, giovedì 17 flash-mob a Roma per l’#assegnounico

Passeggini e seggioloni vuoti in Piazza Monte Citorio, come simbolo dell’inverno demografico che sta uccidendo il nostro Paese: saranno quelli delle famiglie, che il Forum delle associazioni familiari ha convocato proprio di fronte al Parlamento e a un passo da Palazzo Chigi, sede del Governo, per spiegare loro in che cosa consiste l’assegno unico per figlio.

“L’appuntamento è per giovedì 17 ottobre, alle ore 15.30: un flash-mob pacifico e assolutamente non polemico, ma altamente simbolico, per chiedere che l’assegno unico venga inserito, con le risorse necessarie, già nella manovra 2020. Un segnale lanciato alle istituzioni politiche, economiche e sociali oltre che al Paese intero, per ricordare a tutti che senza figli per l’Italia non c’è futuro”, spiega una nota del Forum. Appuntamento il 17 ottobre, ore 15.30, in piazza Monte Citorio.