Diocesi: Potenza, va in scena il recital mariano “Noi cantiamo al Signore un Cantico nuovo”

Domani, mercoledì 16 ottobre, alle 20 nella concattedrale di Muro Lucano, e domenica 27 ottobre, alle 20 nella cattedrale di Potenza, andrà in scena “Noi cantiamo al Signore un Cantico nuovo”, recital mariano a cura di mons. Vito Telesca. Lo spettacolo si inserisce nel programma “I Cammini – Tracce di religiosità nelle diocesi della Basilicata” nato in occasione di Matera capitale europea della cultura 2019. La pietà popolare delle Chiese di Basilicata da sempre è caratterizzata dalla profonda devozione del popolo di Dio verso la Vergine Maria. Non esiste paese che non abbia un riferimento festivo dedicato alla Madre di Dio nelle sue molteplici sfaccettature. Lo spettacolo proposto dall’arcidiocesi di Potenza si avvale di canti polifonici tradizionali e contemporanei in onore dalla Vergine Maria, di testi poetici di alta espressione teologica: in questo caso l’autore, mons. Vito Telesca, ha selezionato testi di Alda Merini, di David Maria Turoldo, di Antonio Corsaro e di Pier Paolo Pasolini.