Diocesi: Piazza Armerina, il vescovo Gisana ordinerà due nuovi diaconi

Il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, mons. Rosario Gisana, ordinerà due nuovi diaconi. Si tratta di Carmelo Salinitro, 36 anni, e Valerio Sgroi, 31. I due seminaristi riceveranno il primo grado del Sacramento dell’Ordine nella cattedrale di Piazza Armerina, sabato 26 ottobre, alle 18. Salinitro, originario di Gela (Caltanissetta), ha studiato presso la Pontificia facoltà Teologica di Sicilia dove ha conseguito il Baccellierato in Sacra Teologia e completato i corsi di Licenza in Teologia Pastorale. Sgroi proviene da Enna e dopo il diploma di ragioniere perito commerciale si è iscritto allo Studio Teologico San Paolo di Catania, dove ha conseguito il Baccellierato in Sacra Teologia. Accolto nel seminario diocesano, ha proseguito gli studi teologici presso la Facoltà Teologica di Sicilia di Palermo; nel 2017 ha conseguito la licenza in Sacra Teologia e ora studia per conseguire il dottorato in Teologia. “Penso a una Chiesa che sappia sporcarsi le mani e si faccia carico di portare il Vangelo a partire da chi si è allontanato dalla fede”, ha detto Carmelo Salinitro, intervistato dal settimanale diocesano Settegiorni. “Guardo ad una chiesa ‘attenta’ – gli ha fatto eco Valerio Sgroi – che dia diritto di parola agli esclusi e agli emarginati”.