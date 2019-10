Chiara Lubich: Frascati, si conclude il 10 novembre in cattedrale la fase diocesana di beatificazione

Si concluderà presso la cattedrale di San Pietro, a Frascati, alle 16.30 di domenica 10 novembre, la fase diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione di Chiara Lubich, con lo svolgimento dell’ultima sessione dell’Inchiesta diocesana presieduta da mons. Raffaello Martinelli, vescovo di Frascati. Lo annuncia l’Ufficio comunicazione del Movimento dei Focolari.

“Con la chiusura definitiva di questa fase tutti gli atti dell’inchiesta, sigillati, saranno inviati in Vaticano, al termine di quasi cinque anni di indagini e approfondimenti sulla vita, le virtù, la fama di santità e di segni della Lubich. Con questo passaggio lo studio degli atti proseguirà presso la Congregazione delle cause dei santi”, ricorda la nota.

L’iter per l’avvio della causa era iniziato il 7 dicembre 2013 – a cinque anni dalla morte della Lubich – con la presentazione della richiesta ufficiale al vescovo di Frascati da parte del Movimento dei Focolari. Il 27 gennaio 2015 mons. Martinelli ha dato seguito alla richiesta aprendo solennemente la causa.

In quell’occasione Papa Francesco si fece presente con un messaggio in cui ricordava il luminoso esempio di vita della fondatrice del Movimento dei Focolari a quanti “ne conservano la preziosa eredità spirituale”. Inoltre, esortava “a far conoscere al popolo di Dio la vita e le opere di colei che, accogliendo l’invito del Signore, ha acceso per la Chiesa una nuova luce sul cammino verso l’unità”.