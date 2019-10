Caporalato: Rota (Fai Cisl), “plauso alle Forze dell’Ordine per i 51 arresti in Puglia, ora coinvolgere i navigator nelle campagne”

“I 51 arresti avvenuti oggi in Puglia confermano che lo sfruttamento in agricoltura è ancora una piaga nel nostro Paese, un fenomeno diffuso ovunque, ma che al Sud in particolare assume spesso forme di vera e propria schiavitù. Da parte nostra, un forte plauso alle Forze dell’Ordine per il lavoro svolto. Ma occorre davvero fare di più per rafforzare le azioni di controllo, contrasto e prevenzione, e liberare una volta per tutte i territori del Mezzogiorno da un fenomeno ripugnante come il caporalato”. Così il segretario generale della Fai Cisl, Onofrio Rota, in un commento pubblicato sulla pagina Facebook dell’organizzazione.

“Oltre a impegnarsi per la piena applicazione della Legge 199, chiediamo che i navigator vengano adeguatamente formati e subito coinvolti sul territorio, nelle nostre campagne, per contribuire a stanare gli sfruttatori che umiliano la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli”, sottolinea Rota, per il quale “sarebbe anche questo un buon modo per valorizzare la figura del navigator, con attività che aiutino a far emergere il lavoro nero e a meglio regolare il mercato del lavoro”.