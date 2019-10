Vittime sul lavoro: Casellati, “fenomeno drammatico e inaccettabile, Italia paga ancora un tributo troppo alto”

(Foto: Senato della Repubblica)

“Gli incidenti sul lavoro rappresentano un fenomeno drammatico e purtroppo sempre attuale. Ancora oggi, nel 2019, l’Italia paga un tributo troppo alto, in termini di ‘morti bianche’ e di gravi infortuni, alla mancanza di sicurezza su molti luoghi di lavoro che richiedono mansioni difficili e rischiose. È inaccettabile che in un Paese moderno si continui a morire di lavoro”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione della Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro che si è celebrata ieri.

Per la seconda carica dello Stato, “il grado di civiltà e di sviluppo di un Paese si giudica anche dalle politiche che vengono adottate per il lavoro. Investire sulla sicurezza dei lavoratori è un’esigenza sociale ed etica ma anche una misura per aumentare la competitività del sistema-Paese”. Casellati ha voluto rivolgere “un pensiero commosso va ai familiari di tutti i lavoratori italiani che hanno pagato con la vita la mancanza delle condizioni ottimali di sicurezza sul loro luogo di lavoro”.