Salute: Croce Rossa, a Milano 500 ragazzi delle scuole medie a lezione di rianimazione

Al via la campagna della Croce Rossa italiana “La Scuola del Cuore”, in occasione del “World Restart a Heart Day”, Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’arresto cardiaco, che si celebra il 16 ottobre. L’iniziativa sarà lanciata con un grande evento, a cui parteciperanno 500 ragazzi delle scuole medie di Milano, per insegnare la rianimazione cardio-polmonare: i ragazzi indosseranno una maglia rossa e riceveranno in dono un manichino Mini Anne con cui effettuare, a ritmo di musica, le manovre salvavita. Piazza Sempione a Milano, dalle 9, si colorerà di rosso e vivrà un momento educativo e ludico, con la presenza di alcuni testimonial quali la madrina, l’attrice Francesca Cavallin; l’influencer volontario Cri, Riccardo Tosi; lo scrittore e blogger Andrea Caschetto. Interverrà anche Gabriele Cicchetta, un giovane volontario Cri che, grazie alla conoscenza delle manovre, ha salvato la vita al bidello della sua scuola. Contemporaneamente, in 117 piazze di tutta Italia, i Comitati della Croce Rossa daranno vita a iniziative analoghe. “La Scuola del Cuore” proseguirà, poi, fino alla fine dell’anno scolastico con progetti dedicati in tutta Italia, per divulgare l’importanza delle procedure salvavita nella popolazione giovanile. “L’Organizzazione mondiale della sanità – sottolinea Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana – ha approvato la dichiarazione ‘Kids save lives’ che raccomanda l’inserimento di due ore di formazione all’anno sulla rianimazione cardiopolmonare nei programmi di tutte le scuole del mondo, per i ragazzi a partire dai 12 anni. A quest’età, infatti, i bambini sono maggiormente recettivi alle istruzioni che vengono loro fornite e possono apprendere facilmente come aiutare gli altri”.