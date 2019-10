Papa Francesco: Bruni, ha incontrato la Nazionale italiana di calcio

Ieri mattina, alle 9, il Papa ha ricevuto in udienza la Nazionale italiana di calcio e i dirigenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Era presente la presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Mariella Enoc. Lo ha riferito ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Con un breve saluto il presidente della Figc Gabriele Gravina ha ripercorso alcune iniziative della Nazionale nate nell’ambito del legame con l’Ospedale Bambino Gesù e del 150° anniversario dalla nascita di questa istituzione, come la visita da parte dell’intera squadra, il 10 ottobre scorso, a tutti i reparti dell’Ospedale, e ha menzionato l’impegno a fare della nazionale “un’eccellenza dal punto di vista tecnico, ma anche perpetua testimonianza di valori”. Al termine del discorso il capitano della squadra, Leonardo Bonucci, ha consegnato al Papa una pergamena che attesta il dono all’Ospedale di un’apparecchiatura per la quantificazione delle cellule tumorali e l’allenatore, Roberto Mancini, gli ha donato la maglia numero 10, personalizzata “Bergoglio” e firmata da tutti i giocatori. Il Santo Padre ha pronunciato un breve discorso, ringraziando i giocatori per la visita ai bambini e sottolineando il valore della “tenerezza, che tutti abbiamo, ma tante volte nascondiamo” e della felicità che viene dal gioco, da un pallone, perché “anche con una palla di stracci si fanno dei miracoli”.