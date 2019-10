Nobel per l’economia: Sacro Convento Assisi, “Premio in linea con ‘Economy of Francesco’”

L’assegnazione del Premio Nobel per l’economia a tre economisti per i loro studi dedicati alla lotta contro la povertà globale “ci riempe di gioia e dimostra come sia stata saggia, giusta e lungimirante la scelta di Papa Francesco di convocare ad Assisi, dal 26 al 28 marzo prossimo, economisti e imprenditori per un incontro su una nuova economia, Economy of Francesco”. Lo ha dichiarato il direttore della Sala stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato, commentando la notizia del prestigioso riconoscimento a Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer.

Padre Fortunato ha ricordato che l’obiettivo dell’incontro di Assisi è di “fare un patto, nello spirito di San Francesco, perché l’economia di oggi e di domani sia più giusta, fraterna, sostenibile e con un nuovo protagonismo di chi oggi è escluso”.