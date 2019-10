Giornalismo: Osservatorio conflitti e conciliazione-Ucsi, domani il convegno su “Raccontare la giustizia per ri-costruire la coesione sociale”

Domani a Roma, alle 11, presso la sede dell’Associazione della Stampa Estera, ci sarà un convegno sul tema “Comunicazione e Giustizia”. Lo organizza l’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione in collaborazione con l’Ucsi. E proprio l’Unione cattolica stampa italiana ha dedicato un intero numero di Desk (nel 2018) a questo argomento.

Il titolo del convegno è “Raccontare la giustizia per ri-costruire la coesione sociale”. Dopo i saluti iniziali dei presidenti dell’Osservatorio, Fabrizio Gentili, della Stampa Estera, Patricia Thomas, e della Camera regionale di conciliazione, Francesco Caroleo, ci saranno gli interventi di padre Francesco Occhetta de “La Civiltà Cattolica” (“La giustizia riparativa”), di Paola Spadari (Odg Lazio), di Mario Agnino (vice presidente dell’Osservatorio), di Francesco Oddi (presidente 2ª sezione del Tribunale Civile di Roma). Il corso potrà valere per i crediti formativi dei giornalisti e degli avvocati.