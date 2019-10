Fao: Mimica (Commissione europea) a Roma per lavori comitato sicurezza alimentare. Ue contribuisce alla lotta per eradicazione della fame

Si apre oggi a Roma la 46ª sessione del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale della Fao, che discuterà l’ultimo Rapporto sullo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo. In apertura è previsto l’intervento del commissario europeo Neven Mimica, che annuncerà un contributo di 9 milioni di euro per sostenere pratiche agricole eco-sostenibili in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico, nell’ambito del più ampio aiuto dell’Ue a favore della sostenibilità nella regione. I cambiamenti che si innescheranno serviranno “a combattere il degrado del suolo e la desertificazione e rafforzeranno la sicurezza alimentare e la resilienza ai cambiamenti climatici”, spiega una nota dalla Commissione. Mimica parteciperà inoltre a un evento della Rete globale contro le crisi alimentari, piattaforma nata nel 2016 anche con il sostegno dell’Ue, luogo di scambio tecnico tra esperienze e conoscenze sulla sicurezza alimentare. Nel suo intervento, il commissario spiegherà le finalità di un nuovo contributo di 20 milioni di euro. Un ulteriore aiuto di 5 milioni di euro sempre dell’Ue, andrà invece sostenere la “Capacità di rischio africana”, a sostegno dei suoi prodotti assicurativi innovativi per “Paesi con governance istituzionale più debole, bassa capacità economica e inclini a eventi meteorologici estremi”.