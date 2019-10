Diocesi: Vittorio Veneto, mercoledì presentazione del libro “Chiese in cammino” sui 40 anni di collaborazione con la diocesi brasiliana di Caetité

In occasione del Mese missionario straordinario indetto da Papa Francesco, la diocesi di Vittorio Veneto, tramite l’Ufficio missionario diretto da Mariagrazia Salmaso, ha voluto dedicare una serata alla presentazione del libro “Chiese in cammino”, sui 40 anni di collaborazione tra le diocesi di Vittorio Veneto e di Caetité (Brasile). Appuntamento mercoledì 16 ottobre alle 20.30 presso Casa Toniolo, a Conegliano. Il libro, scritto da don Gianpietro Moret, nasce con il desiderio di narrare le storie e alcuni aspetti significativi dell’esperienza di servizio missionario della nostra diocesi in Brasile. Raccoglie testimonianze dirette e foto ma soprattutto una passione per questa esperienza così amata ma anche sofferta. Il libro verrà presentato da don Alessio Magoga, direttore de L’Azione, che dialogherà con l’autore. A seguire le testimonianze di don Alberto Basso e Imelda Bornia, già missionari in Brasile. Il libro è dedicato in particolare ai “fidei donum”, che hanno offerto il loro prezioso servizio di “inviati” dalla diocesi di Vittorio Veneto alla Chiesa sorella di Caetité. Tra questi va annoverato anche don Antonio Pianca, scomparso recentemente.