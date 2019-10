Diocesi: Caltanissetta, il card. Bertello consegnerà domani il decreto sul venerabile padre Angelico Lipani

Il presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e componente della Congregazione delle Cause dei Santi, card. Giuseppe Bertello, consegnerà domani, martedì 15 ottobre, alla diocesi di Caltanissetta il decreto di venerabilità firmato da Papa Francesco, il 5 luglio scorso, con il quale si riconoscono le virtù eroiche di padre Angelico Lipani, nel 134° anniversario della costituzione della Congregazione delle Suore Francescane del Signore, da lui fondata. La consegna del secreto al vescovo, mons. Mario Russotto, e alla madre generale della Congregazione, suor Priscilla Dutra Moreira, avverrà durante la solenne celebrazione eucaristica in cattedrale, alle 18, presieduta dal card. Bertello e concelebrata da tutti i sacerdoti della diocesi. Il decreto sarà letto da mons. Sergio La Pegna, superiore generale della Congregazione dei Padri della Dottrina cristiana. Padre Angelico Lipani è il primo nisseno che viene dichiarato venerabile, riconoscimento che pone le premesse per una possibile beatificazione (per la quale sarà necessario un miracolo), proprio nell’anno in cui la sua Congregazione e la diocesi nissena celebrano il primo centenario della sua morte.