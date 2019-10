Daphne Caruana Galizia: Fnsi, domani a Roma ricordo della reporter e focus sui giornalisti impegnati in zone di guerra

Incontro con la stampa, domani, 15 ottobre, alle 11, nella sede della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi), in corso Vittorio Emanuele II 349, a Roma, alla vigilia del secondo anniversario dell’omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, per chiedere all’Europa di mettere sotto osservazione Malta, dove è a rischio la libertà di informazione.

Sarà anche l’occasione per un focus sulla situazione dei giornalisti impegnati nelle zone di guerra e nelle aree a rischio del pianeta per i quali la Federazione internazionale dei giornalisti ha chiesto all’Onu l’approvazione di un protocollo che ne assicuri la protezione.

“Vogliamo conoscere i mandanti dell’omicidio della giornalista maltese che stava indagando sulle tangenti transitate nelle società offshore di esponenti del governo maltese. Alla conferenza stampa parteciperanno esponenti del giornalismo europeo e il blogger maltese Emanuel Delia e presenteremo l’inchiesta di Fanpage.it sulla morte di Daphne Caruana Galizia, delegittimata in vita e in morte perché aveva sfidato il potere”, anticipano gli organizzatori.

Con il segretario generale e il presidente della Fnsi, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, saranno presenti il giornalista Sandro Ruotolo; il direttore di Fanpage.it, Francesco Piccinini; il presidente di Articolo21, Paolo Borrometi; il segretario dell’Usigrai, Vittorio Di Trapani; la rappresentante italiana nello Steering Committee della Efj, Anna Del Freo; il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury.