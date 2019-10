Scout: Masci, dal 18 ottobre assemblea a Sacrofano. Domenica 20 messa celebrata dal card. Bassetti

Dal 18 al 20 ottobre alla Fraterna Domus vicino Sacrofano (Roma) si terrà la 28ª assemblea del Movimento adulti scout cattolici italiani (Masci), nella quale si definiranno i nuovi indirizzi programmatici e si rinnoveranno le cariche associative. Domenica 20 celebrerà la messa il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, che rivolgerà un indirizzo di saluto al Movimento. Tema scelto per l’assemblea è “Abitare le parole… vivere la Parola, per un futuro di speranza”. Un invito, spiega un comunicato, “al Movimento e al mondo esterno a scegliere con cura le parole che danno forma ai pensieri, ai progetti e quindi alle azioni, al fine di scegliere parole ben meditate, che si radicano in esperienze vissute e che rimandano ad un futuro di speranza, a partire dalla Parola di Dio”. Tra gli interventi, la relazione della presidente Sonia Mondin (in scadenza dopo sei anni di incarico) e dell’assistente nazionale don Guido Lucchiari, nelle quali si ripercorre la ricca esperienza del Masci degli ultimi 6 anni, intessuta di molti eventi significativi (tra cui il recente appello al Parlamento europeo e la Festa delle Comunità di Spoleto), di forti relazioni intrecciate nel mondo associativo (dal coordinamento di associazioni cattoliche Retinopera all’adesione alla Focsiv). Oggi il Masci conta 6304 adulti scout aderenti in 407 comunità in tutte le Regioni. In programma una tavola rotonda con Stefano Zamagni, (docente di economia all’Università di Bologna), mons. Corrado Lorefice (arcivescovo metropolita di Palermo), Lucia Fronza Crepaz (pediatra, Movimento Focolari).