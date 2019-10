Polonia: Gniezno, si prepara il Congresso internazionale dedicato al Vangelo della famiglia

Dal 24 al 27 ottobre nell’antica capitale polacca di Gniezno con il titolo “La gioia dell’amore” avrà luogo il V Congresso nazionale della Nuova evangelizzazione dedicato alla famiglia. “Se chiediamo a chiunque in Polonia qual è il valore più importante, tutti rispondono che è la famiglia”, osserva mons. Grzegorz Rys a capo del Gruppo per la Nuova evangelizzazione dell’episcopato. Il presule, sottolineando l’importanza del magistero sulla famiglia, afferma quindi che “durante il congresso sarà importante mostrare proprio quello che Gesù e la Chiesa dicono di positivo della famiglia”. Charles Whitehead, ideatore dell’iniziativa “Celebrate”, e padre Fidalgo Antonio Gerardo, uno degli autori del volume “Amoris laetitia come vangelo dell’amore e via da percorrere”, saranno tra gli ospiti stranieri della manifestazione patrocinata dal primate di Polonia e arcivescovo di Gniezno, mons. Wojciech Polak, che nell’invito rimarca: “Siamo consci che le famiglie vivono delle situazioni più diverse, anche crisi difficili, ed è proprio per questa ragione che vogliamo accoglierle tutte nella preghiera”. L’indirizzo web della pagina del congresso è radoscmilosci.org.