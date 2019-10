Ecumenismo: il 15 ottobre alla Gregoriana convegno sui dieci anni della Anglicanorum Coetibus

Martedì prossimo, 15 ottobre, dalle 9 alle 18, presso la Pontificia Università Gregoriana (piazza della Pilotta, 4) la Congregazione della Dottrina per la fede in collaborazione con la Facoltà di Diritto Canonico celebra il 10° anniversario della Costituzione Apostolica Anglicanorum Cœtibus promulgata da Benedetto XVI nel 2009 per accogliere la richiesta da parte di gruppi di fedeli anglicani, che professano la fede cattolica, di entrare anche corporativamente nella piena comunione cattolica. Il Simposio – informano gli organizzatori – propone una riflessione sul tema da un punto di vista canonico, liturgico, ecumenico e pastorale. Ad aprire i lavori sarà il card. Francisco Ladaria, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede.