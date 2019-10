Diocesi: Reggio Calabria, il card. Simoni in visita per il Mese missionario straordinario

Il card. Ernest Simoni in visita all’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, dal 17 al 20 ottobre. L’occasione è il Mese missionario straordinario. L’accoglienza del porporato si terrà alle 9.30 di giovedì prossimo con una messa alla presenza del clero diocesano cui seguirà la testimonianza del cardinale sui 18 anni di prigionia e lavori forzati durante la persecuzione del regime ateo albanese. Alle 16.30, l’incontro con docenti e studenti dell’Istituto superiore di scienze religiose e dell’Istituto teologico di Reggio Calabria. A concludere la prima giornata sarà un momento di confronto presso la comunità parrocchiale di Santa Maria dell’Arco. Il 18 ottobre, poi, alle 9, sarà celebrata una messa al Monastero della Vitazione di Ortì cui seguirà l’incontro con la comunità monastica. Alle 11, invece, si terrà l’incontro delle autorità della Città metropolitana. Sempre il prossimo venerdì si terrà la veglia missionaria in cattedrale, alle 19.30. Sabato 19 ottobre e 20 ottobre, poi il card. Simoni celebrerà in cattedrale, alle 19, e nella parrocchia di San Giorgio Martire, alle 10.