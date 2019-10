Diocesi: Ravenna, domani “Famiglie ai musei” con visite, giochi e attività per i bambini

Famiglie invitate speciali, domenica 13 ottobre, nei monumenti gestiti dall’Opera di religione a Ravenna. In occasione della Giornata nazionale delle famiglie al Museo (FaMu), nei siti diocesani i bambini e i loro genitori saranno accolti con materiali, giochi e attività per vivere la visita a misura dei più piccoli. “C’era una volta…”: un mosaico di storie sarà il filo conduttore di tutte le iniziative proposte durante la giornata. I monumenti coinvolti in questa iniziativa saranno la basilica di San Vitale, il mausoleo di Galla Placidia, il battistero Neoniano, il museo arcivescovile e Sant’Apollinare nuovo. Il personale sarà a disposizione delle famiglie dalle 10 alle 17. Tornano, inoltre, dopo un periodo di sospensione le visite guidate tra arte e fede nei monumenti. Ogni domenica e nei giorni del 1°, 2 e 3 novembre al battistero Neoniano, alla cappella di Sant’Andrea e alle collezioni del museo arcivescovile, chi acquisterà il biglietto di ingresso ai monumenti potrà usufruire anche di una visita guidata gratuita “tra arte e spiritualità” dal titolo “La luce è nata qui: il complesso episcopale di Ravenna”. Uno sguardo di fede sui monumenti patrimonio dell’Unesco, a partire dal quale quei monumenti furono costruiti. Le visite saranno a cura del personale dell’Opera di religione, dureranno circa 45 minuti circa e partiranno dal museo arcivescovile alle 10, alle 11, alle 12 e, nel pomeriggio, alle 15, alle 16 e alle 17.