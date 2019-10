Diocesi: Pescara-Penne, don Marco Pagniello chiamato in Caritas Italia. Lo sostituisce in parrocchia e Ufficio vocazioni don Mauro Pallini

Sarà don Mauro Pallini il nuovo direttore dell’Ufficio vocazioni dell’arcidiocesi di Pescara-Penne e il responsabile della casa di formazione al sacerdozio. Don Mauro, parroco di Torre de’ Passeri, sostituirà don Marco Pagniello, impegnato nel coordinamento del settore politiche sociali e welfare in Caritas Italia e prenderà il suo posto anche nella parrocchia della Santa Famiglia di Pescara. Don Marco, invece, continuerà il servizio di direttore nella Caritas e nella Fondazione Caritas dell’arcidiocesi di Pescara-Penne, ma inizierà il suo lavoro in Caritas Italiana nei prossimi giorni. “Non è una novità – afferma don Pagniello, felice di poter comunicare la notizia -. Già da tempo, infatti, Caritas Italiana aveva chiesto a me e all’arcivescovo un impegno maggiore per l’ufficio nazionale e insieme a mons. Valentinetti abbiamo trovato il modo, nell’ultimo anno, per abbracciare questa nuovo servizio”. L’avvicendamento dei due sacerdoti ovviamente implica altri spostamenti. A Pescosansonesco sarà parroco e rettore del santuario don Nicola Della Rocca, cancelliere arcivescovile, già da un anno residente nel paese di San Nunzio Sulprizio. A Torre de’ Passeri, invece, arriverà, temporaneamente, don Oscar Mogollon, già vicario parrocchiale della Santa Famiglia e di San Silvestro, e, per la pianificazione pastorale dal diacono Sergio Diella.