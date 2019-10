Diocesi: Perugia-Città della Pieve, martedì 15 la veglia dell’Ottobre missionario

Quest’anno, per l’Ottobre missionario Papa Francesco ha indetto il “Mese missionario straordinario” per rilanciare nel mondo la presenza e l’opera della Chiesa, che è per eccellenza missionaria attraverso la diffusione del Vangelo a tutti. Il “Mese missionario straordinario” coincide con il Sinodo dei vescovi per l’Amazzonia e nell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve sarà particolarmente significativo. A Perugia culminerà con la veglia diocesana la sera del 15 ottobre nel complesso parrocchiale di San Sisto (ore 20). Dopo la “cena di solidarietà” preparata dalla locale comunità peruviana, il cui ricavato andrà a “Missio” per il Fondo mondiale di solidarietà a favore delle missioni di tutto il mondo, a partire dalle 21, nella chiesa della Santa Famiglia di Nazareth, si terrà la veglia guidata dal vescovo ausiliare mons. Marco Salvi. “Accogliendo l’iniziativa di papa Francesco – annuncia Anna Maria Federico, membro dell’Ufficio diocesano missionario e incaricata regionale della Ceu – pregheremo gli uni per gli altri”. Il Sinodo in corso in Vaticano, aggiunge, “fa riflettere su come la nostra vita può essere feconda solo nel rispetto della nostra madre terra e nell’accoglienza della vocazione e del carisma di ciascuno, che fa risplendere nella Chiesa i tratti della fraternità, dell’ascolto, della salvaguardia del creato”. Durante la veglia, Enrico e Vanessa Falchi, una coppia di sposi, lui umbro e lei dell’Amazzonia, testimonieranno come l’amore di Dio ha operato ed opera nelle loro vite. Da Federico l’auspicio che la vicinanza materiale e spirituale ai popoli in difficoltà “non si limiti all’annuale Mese missionario, ma continui nel quotidiano”.