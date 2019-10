Diocesi: Molfetta, al via anno catechistico con attenzione ai “diversabili”. Lunedì mandato conferito da mons. Cornacchia e incontro con sr. Donatello (Cei)

Con la celebrazione del mandato che mons. Domenico Cornacchia, vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, conferirà lunedì 14 ottobre alle 19 presso l’Auditorium Regina Pacis di Molfetta, agli oltre 500 catechisti operanti nelle 36 parrocchie della diocesi, prenderà il via il nuovo anno catechistico per le migliaia di bambini e ragazzi coinvolti negli itinerari di iniziazione cristiana. Un servizio non sempre facile, ma generoso e significativo da parte di giovani e adulti che si fanno compagni di viaggio delle famiglie nella formazione cristiana dei figli. In ciascuna parrocchia della diocesi, domenica 13 ottobre sarà aperto l’anno catechistico con la partecipazione dei ragazzi e delle famiglie. Quest’anno l’attenzione dell’Ufficio catechistico, diretto da don Nicolò Tempesta, è posta a favore dei ragazzi diversamente abili ai quali ugualmente si rivolge l’azione di iniziazione. “I pochi tentavi in diocesi di dare corpo a una catechesi inclusiva – scrive don Tempesta su ‘Luce e Vita’ di domenica 13 ottobre – ci hanno spinto a invitare il prossimo 14 ottobre suor Veronica Donatello, francescana alcantarina, responsabile nazionale del settore per la catechesi delle persone disabili dell’Ufficio nazionale della Cei. Suor Veronica ci aiuterà a muovere i primi passi in questo settore della catechesi”. Nel raduno di lunedì, quindi, tutti i catechisti ed educatori Acr rifletteranno a partire dalla citazione biblica “Lo prese per la mano destra…” riferita al miracolo di Pietro verso lo storpio e lo faranno con la religiosa insignita dal presidente Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana 2016, “per il suo contributo nella piena inclusione delle persone con disabilità”. Suor Donatello è esperta in comunicazione aumentativa alternativa ed è traduttrice Lis, la lingua dei segni italiana.