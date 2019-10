Diocesi: Cesena-Sarsina, domani il convegno della famiglia. Da lunedì un seminario di studi in 3 tappe

“Fissare lo sguardo sulla presenza di Gesù in Famiglia” è il tema della giornata del 32° Convegno diocesano della famiglia che si terrà in Seminario, a Cesena, domenica 13 ottobre. La relazione sarà guidata da don Renzo Bonetti, presidente della Fondazione “Famiglia Dono Grande”. Il convegno, promosso dall’Ufficio per la pastorale familiare e dalla diocesi, inizia alle 8. Alle 8,30 le lodi e a seguire la relazione di don Bonetti, con confronto in assemblea. Alle 12 messa presieduta da don Renzo Bonetti e alle 13 un momento conviviale con aperitivo.

Sarà a disposizione un servizio di animazione per ragazzi e bambini. Nella chiesa del Seminario, durante il convegno, ci sarà l’adorazione eucaristica dalle 8 alle 12.

Lunedì 14 ottobre al via un seminario di studi in tre tappe. L’arcivescovo di Modena-Nonantola, mons. Erio Castellucci, aprirà il seminario di studi promosso dall’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro e dalla Caritas diocesana. L’appuntamento è alle 21 nel Seminario a Cesena.

“Trasmettere una fede che sa stare al mondo” il titolo dell’incontro, primo di tre appuntamenti. Gli incontri proseguono nei due lunedì successivi con il responsabile del “Villaggio della gioia” della Papa Giovanni XXIII, Daniele Severi, e con Brunetto Salvarani, docente di Teologia della missione e del dialogo.