Arte e cultura: Roma, il 14 ottobre la consegna del Premio Anima 2019

Si terrà lunedì 14 ottobre, alle 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, la premiazione della XVIII edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, associazione non profit promossa da Unindustria. “Il Premio – spiega una nota – è ideato per sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla crescita di una coscienza etica, dando voce, attraverso l’arte e la cultura, ai valori della responsabilità e della sostenibilità”.

“Diseguaglianze ed emarginazione” sono “i temi dominanti del Premio Anima 2019, che intende dare voce e dignità ai più vulnerabili, ai dimenticati, a coloro che sono ai margini della nostra società. Un’attenzione particolare anche al tema del cambiamento climatico e dei suoi effetti, nell’anno di Greta Thunberg e dei Fridays for Future, le mobilitazioni degli studenti a favore dell’ambiente in tutto il mondo”.

Sette le categorie premiate: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e Premio speciale 2019. La giuria, presieduta da Luigi Abete, conferirà il riconoscimento ad artisti e intellettuali che attraverso le loro opere promuovono un’attenzione alle tematiche sociali. Ai vincitori verrà consegnata un’opera ideata e donata da Slamp, azienda associata ad Anima. Si tratta di “Lafleur”, delicata e deliziosa lampada da tavolo a batteria ricaricabile, disegnata da Marc Sadler, la cui produzione avviene senza emissioni di CO2 e con successivo riciclo degli scarti di lavorazione.