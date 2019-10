“A Sua Immagine”: speciale “Il Quirinale dei Papi”, commento al Vangelo con don Verdi e talk domenicale dedicato ai nuovi santi

Un’inedita visita nel palazzo del Quirinale, ricordando il tempo in cui era dimora dei Papi, ma anche l’appuntamento per il Vangelo della domenica con don Luigi Verdi della Fraternità di Romena e l’approfondimento domenicale dedicato ai nuovi santi della Chiesa. Sono questi i temi delle due puntate di “A Sua Immagine”, sabato 12 e domenica 13 ottobre su Rai Uno; il programma di informazione religiosa e culturale è realizzato dalla Rai e dalla Conferenza episcopale italiana, condotto da Lorena Bianchetti e firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani.

Nel dettaglio. “Il Quirinale dei Papi” è il titolo dello speciale di “A Sua Immagine”, in onda sabato 12 ottobre alle 15.55 su Rai Uno. Il Palazzo del Quirinale a Roma è la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica; per quasi 300 anni è stato anche sede papale, ospitando 30 pontefici e diversi conclavi. La conduttrice Lorena Bianchetti conduce gli spettatori in un percorso inedito all’interno delle stanze del Quirinale. Alle 16.15, poi, spazio a “Le ragioni della speranza”: per il commento al Vangelo della domenica don Luigi Verdi questa settimana si trova a Milano per conoscere l’eredità di fratel Ettore Boschini, religioso dell’Ordine dei Camilliani, in prima linea per i senzatetto nel territorio lombardo.

Domenica 13 ottobre, in diretta alle 9.40 su Rai Uno, “A Sua Immagine” dedica un approfondimento sui cinque nuovi santi della Chiesa: il card. John Henry Newman, Irmã Dulce Lopes Ponte, madre Giuseppina Vannini, Margarita Bays e Mariam Thresia Mankidijan. A parlarne in studio con la conduttrice Lorena Bianchetti saranno don Armando Matteo (Università Urbaniana) e suor Laura Cortese (Madre Superiora Camilliane). Nel corso della puntata testimonianze sulle biografie dei cinque santi, tra cui quella di Robert Cheaib biografo di J. Henry Newman. Per rivedere le puntate di “A Sua Immagine” e per informazioni sul programma, è possibile consultare il portale Raiplay.it così come il sito Ceinews.it della Chiesa cattolica italiana.