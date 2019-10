Unione europea: Mattarella, “sviluppare politica fiscale per la stabilizzazione e la crescita”. “Dare concretezza a pilastro dei diritti sociali”

Nell’Unione europea “credo che occorra sviluppare una politica fiscale che abbia una duplice finalità: nel breve periodo quella di stabilizzazione e, nel medio-lungo periodo, quella di crescita. Quest’ultima richiede investimenti in settori fondamentali: le infrastrutture fisiche e informatiche, la ricerca, la transizione energetica, l’intelligenza artificiale”. Lo ha affermato questa mattina ad Atene il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla prima sessione di lavoro della XV Riunione informale dei Capi di Stato del Gruppo Arraiolos. Per il Capo dello Stato “c’è una dimostrazione inequivocabile dell’esigenza di integrazione crescente. Nel mondo non c’è più alcuna impresa europea che compaia ai primi posti nelle aziende con maggiore capitalizzazione”, ha ammonito: “Questo significa che occorre recuperare da parte dell’Unione un ruolo che l’architettura incompleta sul piano economico e finanziario non le consente ancora”. “Completare questa architettura – ha spiegato – significa anche sviluppare un sistema di garanzie sociali. Non in tutti i Paesi la disoccupazione è un problema. In molti Paesi lo è ancora fortemente. Ma in tutti i Paesi, o in quasi tutti, in questi anni sono cresciute le diseguaglianze e questo contribuisce a creare una condizione di insicurezza e di incertezza percepita da molti nostri concittadini”. Mattarella ha auspicato “che l’avvio di questo nuovo ciclo istituzionale dell’Unione rafforzi ulteriormente l’attenzione verso la dimensione sociale dell’Unione dando concretezza al pilastro europeo dei diritti sociali. Soltanto così si può recuperare anche – come sta avvenendo, per fortuna – in maniera massiccia il consenso dei cittadini europei nei confronti dell’Unione”.