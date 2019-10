Solidarietà: Policlinico Gemelli, venti opere di Franzoso in mostra in corsia per sostenere le attività rivolte ai piccoli pazienti

Fino a domenica 13 ottobre il corridoio libreria del quarto piano, all’ingresso principale del Policlinico universitario Gemelli, ospita l’esposizione “Arte in corsia: Paolo Franzoso”. Una mostra che nasce dal progetto di Marco Bertoli, art advisor modenese ed esperto d’arte da oltre trent’anni, che, assieme al professor Antonio Chiaretti, responsabile del Pronto soccorso pediatrico del Policlinico, ha pensato di portare arte e bellezza anche in ospedale, a scopo benefico. Ad accogliere visitatori e pazienti sono una ventina di opere “ricche di energia espressiva, vivo sentimento, rinnovata forza e motivazione, diretta verso un migliore domani”, come scrive la storica dell’arte Eugenia Battisti dell’artista di Adria. “Questa mostra pittorica testimonia la vicinanza dell’arte figurativa al mondo dei bambini, poiché spesso la mente e il sentire di un artista sono molto vicini a quelli dell’infanzia – spiega il professor Chiaretti –. Anche per tale motivo una quota del ricavato della mostra sarà devoluta al pronto soccorso pediatrico del Policlinico, per migliorarne le attività e l’accoglienza rivolta ai piccoli pazienti”. “Il progetto è nato per portare un po’ di allegria e gioia anche in ospedale dove, più che mai, è necessaria l’esperienza della bellezza – prosegue Bertoli – per avvicinare un pubblico, che difficilmente frequenta mostre, al linguaggio dell’arte contemporanea, cercando di andare oltre la superficie dell’apparenza dell’opera e sollecitando così le capacità riflessive di ciascuno”.