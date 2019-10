Solidarietà: il 14 dicembre il Concerto di Natale, dedicato all’Amazzonia

Sabato 14 dicembre si terrà, presso l’Aula Paolo VI in Vaticano, la 27ª edizione del Concerto di Natale in Vaticano. L’evento è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene Missioni Don Bosco Valdocco onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Quest’anno, la manifestazione rilancia l’impegno di Papa Francesco per la Regione Panamazzonica, a cui è dedicato il Sinodo in corso. Le organizzazioni promotrici del Concerto – che sarà presentato il 15 ottobre, alle ore 12, presso la Sala Marconi della Radio Vaticana – si uniscono per la salvaguardia dell’Amazzonia e dei popoli indigeni. All’interno di un progetto benefico comune – “Facciamo rete per l’Amazzonia” – sono stati identificati due specifici interventi, alla cui realizzazione tutti possono concorrere attraverso donazioni da effettuare tramite il numero telefonico solidale 45530, attivo dal 2 novembre al 31 dicembre. Tra gli artisti che aderiranno: dagli Stati Uniti Lionel Richie, dal Galles Bonnie Tyler, dalla Scozia Susan Boyle, dall’Italia Elisa, Simone Cristicchi, Fabio Rovazzi, Noemi, Davide Merlini, il chitarrista Giorgio Albiani e il tenore Fabio Armiliato. L’Orchestra sarà quella Italiana del Cinema diretta e orchestrata dal maestro Renato Serio e dal maestro Adriano Pennino. Non mancheranno un Coro Gospel dagli Usa, la Banda del Corpo della Gendarmeria Vaticana, il Piccolo Coro Le Dolci Note, mentre il gruppo vocalist sarà quello dell’Art Voice Academy. I biglietti sono acquistabili online sul sito. L’intero ricavato derivante dalla vendita dei biglietti e dalle donazioni tramite sms solidale andrà alle Fondazioni Scholas Occurrentes e Missioni Don Bosco Valdocco.