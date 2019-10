Sanità: Torino, eseguito trapianto contemporaneo di 4 organi su un paziente affetto da fibrosi cistica

Serie di trapianti eccezionale a Torino: su un uomo di di 47 anni affetto da fibrosi cistica è stato infatti effettuato un trapianto combinato polmoni-fegato-pancreas. Si tratta del primo caso in Italia e in Europa. L’operazione è durata complessivamente 15 ore ed è tecnicamente riuscita. Il paziente, che arrivava da Bari, è adesso in terapia intensiva cardiochirurgica e, non appena possibile, verrà dimesso dalla rianimazione. L’uomo era in lista d’attesa per un trapianto di polmone, ma l’aggravarsi delle sue condizioni ha spinto i medici a tentare – con successo – un trapianto anche di fegato e pancreas. A partecipare all’impresa le squadre chirurgiche del Centro trapianto di polmone, diretto da Mauro Rinaldi, e del Centro trapianto di fegato, diretto da Renato Romagnoli, che si sono succedute in sala operatoria. Massimo Boffini, coadiuvato da Paolo Lausi, ha eseguito il trapianto dei due polmoni. Romagnoli, reduce da altri due trapianti di fegato effettuati poche ore prima, ha invece eseguito il trapianto di fegato e pancreas coadiuvato da Damiano Patrono e da Francesco Tandoi.

Il trapianto di quattro organi su un solo individuo coincide con un altro record delle Molinette di Torino: il trentesimo anno di attività per il Programma di trapianto di fegato. “Dal primo intervento, il 10 ottobre 1990, ad oggi sono stati effettuati 3.333 trapianti. Una sequenza di 3 che speriamo porti fortuna”, ha commentato il direttore del Centro trapianti di fegato dell’ospedale Renato Romagnoli che ha aggiunto: “Siamo leader nel panorama nazionale e internazionale per quantità, qualità e sopravvivenza di interventi”. Il Centro di Torino è allineato con i migliori centri internazionali per quantità, qualità e sopravvivenza del trapianto. Secondo i dati raccolti dal Collaborative transplant study (Cts) – Heidelberg, il Centro si colloca al primo posto in Italia e 5° mondiale. Lo precedono quelli di Cambridge, Dallas, Birmingham e del London King’s College.