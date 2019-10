Il Papa ha nominato nunzio apostolico a Cuba mons. Giampiero Gloder, arcivescovo titolare di Telde, finora presidente della Pontificia Accademia ecclesiastica, ed ha chiamato a succedergli nel medesimo incarico mons. Joseph Marino, arcivescovo titolare di Natchitoches, finora nunzio apostolico in Malaysia e in Timor Orientale e delegato apostolico in Brunei. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede.