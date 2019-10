Il Papa ha elevato l’esarcato apostolico di Sofia per i fedeli cattolici di rito bizantino-slavo residenti in Bulgaria ad Eparchia, assegnando ad essa il nome di “Eparchia di San Giovanni XXIII di Sofia per i cattolici di rito bizantino-slavo in Bulgaria”. Lo rende noto oggi la Sala Stampa della Santa sede. Il Papa ha nominato, inoltre, primo vescovo eparchiale, mons. Christo Proykov, finora esarca, trasferendolo dalla sede titolare di Briula.