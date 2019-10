Paesi nordici: iniziata la preparazione del Nordic Family Day 2020. “L’amore in famiglia: una forza per la Chiesa”

È iniziato il lavoro di preparazione del Nordic Family Day, la quattro giorni che si ripete ogni cinque anni, in un diverso Paese nordico, il cui obiettivo è “sperimentare l’amicizia nella fede con altre famiglie e con i vescovi”. Il prossimo appuntamento è per il 21-24 maggio 2020 a Rolvsøy, in Norvegia. “L’amore in famiglia: una forza per la Chiesa” sarà il tema dell’incontro a cui, fin da ora, i vescovi nordici invitano le famiglie cattoliche di Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia e Islanda. A coordinare l’organizzazione di questa edizione sarà il dipartimento pastorale della Norvegia, ma il programma sta nascendo dalla riflessione congiunta dei cinque Paesi, attraverso il Consiglio cattolico nordico per la famiglia. Ancora da definire il programma, ma “qualcosa è già chiaro”, spiegano gli organizzatori: una gita a Fredrikstad e la solenne celebrazione nella chiesa di Santa Brigida con i vescovi, sabato 23 maggio. Sono attesi all’evento circa 200 persone e ci saranno percorsi di catechesi adatti alle età, sessioni pratiche di laboratorio e film, gruppi di discussione per i giovani, poi momenti di svago e di sport, di festa e di preghiera.