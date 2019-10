Movimenti: Pagani, domenica 42ª Convocazione dei gruppi e delle comunità del RnS in Campania. Interviene il card. Parolin

“Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura” (Mc 16,15). Sarà questo il tema che ispirerà la 42ª Convocazione regionale dei gruppi e delle comunità del RnS in Campania, che si terrà nell’area mercatale Pagani-Nocera, domenica 13 ottobre. Sarà presente il cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, il quale terrà una relazione sul tema del Mese missionario straordinario Ottobre 2019, “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione del mondo”, e presiederà la concelebrazione eucaristica alla quale parteciperanno diversi vescovi della Conferenza episcopale campana (Cec). Saluteranno il card. Parolin il presidente della Cec, card. Crescenzio Sepe, il presidente del RnS Salvatore Martinez, il coordinatore regionale Giuseppe Contaldo e mons. Giuseppe Giudice, vescovo di Nocera Inferiore-Sarno. Nella sessione pomeridiana sono previsti l’intervento di Amabile Guzzo, direttore nazionale del RnS, e le relazioni di Mario Landi, coordinatore nazionale del RnS, e di Salvatore Martinez, sul tema della Convocazione, il quale animerà anche il Roveto Ardente d’intercessione a conclusione della giornata.