Meter: Polonia, conferita a don Di Noto medaglia per la tutela dei diritti dei bambini

Il ministro per la tutela dei diritti dei bambini della Polonia, Mikolaj Pawlak, ha conferito ieri al fondatore di Meter, don Fortunato Di Noto, la medaglia e il diploma per la tutela dei diritti dei bambini. Il ministro, accompagnato dall’ambasciatore di Polonia presso la Santa Sede, Janusz Kotanski, e da una delegazione del proprio Ufficio, si è recato nella sede di Avola dell’associazione per premiare il sacerdote e Meter per “il costante impegno a tutela dell’infanzia”. La premiazione è stata preceduta dalla visita negli uffici di Meter, dove sono state illustrate le modalità di intervento e il lavoro di monitoraggio contro la pedofilia in rete dall’Osservatorio mondiale contro la pedofilia, anche con riferimento al protocollo siglato nel 2017 con la Polizia polacca; nonché il servizio del Centro di ascolto e di aiuto alle vittime di abuso e del centro polifunzionale. La delegazione si è quindi spostata al polo formativo ed educativo di Pachino (Siracusa) dove è avvenuta la cerimonia di conferimento. Don Fortunato Di Noto esprime “gratitudine al ministro e all’ambasciatore per la stima e per il riconoscimento all’impegno verso i piccoli, manifestati nei confronti dell’associazione Meter”.