Diocesi: Caritas Catania, furto alla mensa “Beato Dusmet” di Librino

La scorsa notte ignoti si sono introdotti illegalmente nei locali della mensa “Beato Dusmet” di Librino, ospitata presso la parrocchia “Resurrezione del Signore”, prelevando un’affettatrice e provocando danni a struttura e attrezzature. Ne dà notizia la Caritas diocesana di Catania in una nota nella quale spiega che “si tratta del primo caso di furto nei tre anni di attività della struttura che costituisce anche un presidio di conforto per i tanti fratelli che si trovano in situazione di bisogno”. La Caritas diocesana ha presentato denuncia presso il locale Commissariato di Polizia.

“È stata rubata un’affettatrice, strumento necessario – viene sottolineato nella nota – per la preparazione dei pasti che per quattro volte a settimana vengono serviti ai più bisognosi, quasi esclusivamente italiani, che si recano nella struttura operativa dal novembre del 2016. Inoltre, sono stati arrecati danni alla struttura e all’attrezzatura della mensa, con conseguenze non ancora quantificabili in termini economici”.

Nella struttura si offrono circa 200 pasti per ogni servizio e, assicura la Caritas diocesana, “data anche l’esigenza della domanda, i volontari della Caritas, seppur tra maggiori difficoltà, continueranno a prestare il proprio servizio”. Il direttore, don Piero Galvano, ha voluto ricordare “ai nostri fratelli ladri che la Caritas è sempre aperta e accogliente verso tutti e può offrire aiuto in tanti modi: tramite i pasti delle due mense, con i Centri di ascolto e anche con uno specifico sportello, realizzato in collaborazione con le Acli, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.