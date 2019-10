Diocesi: Bari-Bitonto, inaugurazione Museo. Mons. Russo (Cei), “segno dell’attenzione all’arte che la comunità cristiana deve sempre avere”

“La realizzazione di questo museo è il segno di una comunità che vuole occuparsi di questo territorio, che non delega rispetto all’attenzione che le comunità cristiane devono avere”. Così il segretario generale della Cei, mons. Stefano Russo, commenta a Bitonto (Ba) l’inaugurazione del nuovo museo diocesano intitolato a mons. Marena, ultimo vescovo bitontino della diocesi del capoluogo pugliese. “Questo museo è anche il segno di un riscatto culturale di questo territorio – ha proseguito mons. Russo –. E lo dimostra l’azione che è stata fatta in questo caso per questo museo dove c’è stata l’intenzione e l’attenzione da parte della diocesi di arrivare a questo giorno”. Il completamento del museo si è avuto grazie alla collaborazione di Regione, Comune e di tanti Enti e istituti privati “che hanno ritenuto importante arrivare alla realizzazione di quest’opera proprio comprendendone il significato che non è solo quello di un luogo espositivo ma di un luogo che, da un punto di vista culturale, può diventare importante per il territorio e permettere l’incontro con tanti che vengono in questi posti di straordinaria bellezza”.