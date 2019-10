Custodia del Creato: Agrigento, passeggiata fino alla Scala dei turchi e omaggio per le vittime del mare

Una passeggiata, aperta a tutti, in spiaggia fino alla Scala dei turchi. È in programma, domenica 13 ottobre, Giornata diocesana per la custodia del creato. A organizzarla, il Centro per la missione dell’arcidiocesi di Agrigento, in occasione del Mese missionario straordinario indetto da Papa Francesco. L’appuntamento è per le 16.30 nel parcheggio dell’hotel Villa romana di Porto Empedocle, luogo dal quale partirà la passeggiata che sarà suddivisa in tre tappe. In ogni tappa si rifletterà su uno degli elementi della natura. A conclusione, ai piedi della scala dei Turchi, si svolgerà l’omaggio floreale a tutte le vittime del mare e la recita della preghiera per i migranti morti in mare. Alla passeggiata parteciperà l’arcivescovo di Agrigento, card. Francesco Montenegro.