Africa: Acli, un protocollo d’intesa tra Enaip e National College of Tourism della Tanzania per promuovere formazione professionale

Si terrà lunedì 14 ottobre a Milano, presso la sede regionale dell’Enaip, in via B. Luini, alle ore 12, la presentazione del protocollo d’intesa tra Enaip e National College of Tourism della Tanzania che prevede percorsi di formazione presso le scuole alberghiere Enaip di Lombardia e Veneto riservata a docenti delle scuole alberghiere della Tanzania.

Nel corso della stessa conferenza stampa verrà presentato anche un altro importante memorandum che verrà firmato a dicembre in Etiopia, ad Adis Abeba, tra le Acli e l’Unione Africana che certifica una stretta collaborazione con i progetti che l’Enaip e Ipsia, in collaborazione con Acli Terra, stanno portando avanti in diverse nazioni africane.

“La formazione professionale è fondamentale e si inserisce in un programma più ampio che vuole aiutare le nazioni africane a dare un’opportunità lavorativa ai propri giovani, puntando su competenze che vengono richieste dai mercati locali”. Così Roberto Rossini, presidente nazionale delle Acli e presidente nazionale dell’Enaip, commenta la firma dei memorandum. Durante la conferenza stampa, oltre a Rossini, interverranno anche Antonio Bernasconi, amministratore delegato dell’Enaip Lombardia e un allievo della scuola.